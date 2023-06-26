Ущерб от происшествия превысил 64 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.

В Александрове двух руководителей предприятия осудят за взрыв газа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Начальник службы подземных газопроводов и сооружений, а также заместитель директора компании обвиняются в нарушении требований безопасности, повлекшее гибель человека.В июне 2021 года в одном из деревообрабатывающих предприятий города Струнино произошёл взрыв голубого топлива. Причиной стало нарушение требований безопасности на газопроводе высокого давления.«В частности, на одном из колодцев кран не был приведен в положение «Полностью закрыто», в результате чего газ поступил в землю, а из земли просочился в атмосферу, где образовалась газовоздушная смесь и от зажигания в виде искры произошёл взрыв», - пояснили в прокуратуре.В результате ЧП загорелись два объекта. Один из сотрудников получил ожоги и погиб. Ущерб от происшествия превысил 64 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.