По давно сложившейся традиции в последние июньские выходные музей-заповедник «Александровская слобода» вновь провел «Царские игры».

По давно сложившейся традиции в последние июньские выходные музей-заповедник «Александровская слобода» вновь провел «Царские игры». Межрегиональный шахматный турнир на Кубок Ивана Грозного, напоминающий нам о любимом хобби первого русского царя, состоялся уже в 21-й раз. А приветствовал шахматистов XXI века сам Грозный царь вместе с боярыней! Государь лично «проэкзаменовал» игроков, дабы убедиться, что они «разумеют». Вопросы были вполне профессиональные, например, «Кто охранитель шахматных диагоналей» или «Меж какими фигурами конь стоит в начале игры»?По итогу сигналом к началу жарких баталий послужил указ государя: «Царскому турниру быть!» И два выходных, с утра до вечера, ученые мужи, премудрые девы и юные отроки сражались за Кубок.Заместитель директора музея-заповедника «Александровская слобода» Лариса Зарайская рассказала: «В этом году наш турнир посвящен знаменательной дате – 510-летию города и Александровского кремля. Среди 157 участников было огромное количество детей – 127; причем, доказывая, что этой игре все возрасты покорны, сражались игроки от 4-х до 83-х лет! Прибыли шахматисты из 30 городов, в том числе из Ярославля, Нижнего Новгорода, Иваново, Москвы и даже Пермского края. Это неудивительно, поскольку «слободской» турнир входит в календарный план Федерации шахмат России (этап кубка ЦФО)».К полутора сотням игроков всегда добавляется огромное количество болельщиков, поэтому площадкой для «игры королей», как называли шахматы в древности, вновь выступил спортивный комплекс «Олимп».Самые многочисленные команды выступили от Киржача (28 человек) и Александрова. Руководитель местного шахматного объединения «Белая ладья», педагог Александровского районного центра дополнительного образования «ДАР» Евгений Шевченко с удовольствием поделился впечатлениями от турнира: «Мы выставили более двадцати игроков. Сражения «на черно-белых полях» оба дня проходили ярко, интересно и напряженно. Каждый выкладывался «по полной»! Хочется выразить особую благодарность директору музея-заповедника «Александровская слобода» А.С.Петрухно за популяризацию этой интеллектуальной игры, качественную организацию турнира и приобщение юных шахматистов к великой истории нашей малой родины. Отдельное «спасибо» главному секретарю турнира Д.Е.Лошакову за деятельное участие и ведение технической документации и «Олимпу» за теплый прием!».Среди взрослых победителем и обладателем Кубка уже третий год подряд стал мастер ФИДЕ Сергей Нефедов (Кольчугино), среди детей второй раз чемпионский титул завоевал Артем Кривоносов (Александров).Соревнования, включавшие OPEN-турнир и детский, проходили по швейцарской системе в 11 туров. Главным и бессменным судьей вот уже много лет подряд является шахматный арбитр международной категории Павел Александрович Шарков. Осталось лишь добавить, что все участники турнира получили дипломы, а юных игроков ждали вдобавок и сладкие призы.