Центр спортивной борьбы появился в Гусь-Хрустальном. Учреждение открыли на базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа.

Центр спортивной борьбы появился в Гусь-Хрустальном. Учреждение открыли на базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа.В Центре могут заниматься не только студенты, но и все желающие. Организованы занятия по самбо, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Зал одновременно сможет вместить до ста человек.«Гусевской стекольный колледж, благодаря государственной поддержке, становится не только образцовым учреждением, но и нацелен на решение главных задач — подготовке специалистов по заявкам местных предприятий. Горжусь, что стоял у истоков этого решения. Создание такого кластера, подготовка кадров, в том числе, и для развивающейся промышленности, весьма актуальна», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.