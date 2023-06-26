Он начал работать на базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова. Новый просторный зал позволяет одновременно заниматься сотне человек.

Он начал работать на базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова. Новый просторный зал позволяет одновременно заниматься сотне человек. Здесь ребята будут обучаться не только спортивной борьбе, но еще и самбо, художественной гимнастике. Студенты колледжа опробуют зал во время занятий физкультурой. Спортивный комплекс построили за счет областного бюджета, а также за счет внебюджетных