В Муроме задержали водителя с поддельными водительскими правами. В Муроме, на одной из улиц города...

В Муроме задержали водителя с поддельными водительскими правами.В Муроме, на одной из улиц города сотрудниками ДПС был остановлен легковой автомобиль «ВАЗ 21703». Водителем оказался 34 - летний местный житель.Полицейские попросили молодого человека предъявить водительское удостоверение, которое вскоре вызвало сомнение в подлинности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ходе проверки инспекторы установили, что документ с данной серией и номером на имя местного жителя в базе отсутствует. Удостоверение было изъято и направлено на экспертизу, в результате которой оно оказалось поддельным.Обвиняемый признался, что не захотел обучаться в автошколе и водительские права приобрел в Интернете.В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело.Фото pxfuel.com