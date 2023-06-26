В Россельхознадзоре Владимирской области выяснили, что листву деревьев ест не...

В Россельхознадзоре Владимирской области выяснили, что листву деревьев ест не шелкопряд.Ответственен не только шелкопряд. В региональном Россельхознадзоре ответили на обращения жителей Александровского района - они жаловались на нашествие гусениц, пожирающих листву деревьев. Выездное обследование показало - это не шелкопряд, терроризирующий в этом сезоне Гусь-Хрустальный, а плодовая горностаевая моль. Тоже не карантинный вид насекомых.Ее гусеницы предпочитают косточковые и семенные растения. Управление держит ситуацию на контроле. Специалисты рекомендуют проводить меры профилактики весной. Так же, как и с шелкопрядом.