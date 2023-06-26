В России намерены утвердить метод определения подлинности меда. Рассматривается вариант изотопного анализе сахаров меда, который считается самым передовым и актуальным. Сейчас эксперты ..

В России намерены утвердить метод определения подлинности меда. Рассматривается вариант изотопного анализе сахаров меда, который считается самым передовым и актуальным."Сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат", — цитирует Росстандарт . Отмечается, что сегодня на территории России работают три тысячи пчеловодов.