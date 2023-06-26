В селе Бабаево Владимирской области начался турнир Робинзон -2023. Сегодня Собинский район...

В селе Бабаево Владимирской области начался турнир "Робинзон -2023".Сегодня Собинский район примет Всероссийские соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Турнир "Робинзон -2023" пройдет в селе Бабаево.Направления - адаптивный туризм и юнифайд. Это специальная программа, не требующая особой физической подготовки, но позволяющая людям с ограниченными возможностями успешно справляться с задачами в условиях дикой природы. На соревнования подали заявки почти 20 команд - более двухсот человек. Ребята приедут из Нижегородской, Костромской областей, Луганской и Донецкой народных республик, из Санкт-Петербурга и Москвы. Состязания продлятся до 30 июня.