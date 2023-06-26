В Суздале по Каменке проплыли сапбордисты в карнавальных костюмах. А в Суздале, несмотря на...

В Суздале по Каменке проплыли сапбордисты в карнавальных костюмах.А в Суздале, несмотря на дождливую ненастную погоду, состоялся традиционный фестиваль сапов. Две сотни человек с детьми и даже домашними животными встали на доски.Это три километра живописного маршрута по Каменке. Среди карнавальных костюмов - Дед Мороз и Красная Шапочка, Буратино с Мальвиной и Пьеро, Женщина-Кошка. А так же рыцари, матросы и кикиморы.В числе участников - гости не только из Владимирской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иванова, Рязани, Перми, Волгограда, Курска, Липецка, Тулы и Анапы. Главный приз - новый комплект сапов, выиграл москвич в костюме утки.