Здание, находящееся рядом с усадьбой купцов Сушкиных – Кеворкова, было построено еще до революции.

Здание, находящееся рядом с усадьбой купцов Сушкиных – Кеворкова, было построено еще до революции.Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о согласованном проекте реконструкции исторического здания в центре Москвы. Он имел в виду небольшой двухэтажный дом в Замоскворечье, который расположен по адресу: Люсиновская улица, дом 29, строение 1.По словам Кузнецова, там укрепят несущие конструкции, кирпичную кладку и фундамент. Также специалисты собираются восстановить кровлю и исторические элементы здания, планируют заменить инженерные системы. При отделке фасада будут использовать штукатурку."Желтый цвет будет перекликаться с усадьбой купцов Сушкиных – Кеворкова, которая также центральным фасадом выходит на Люсиновскую улицу", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Дом, который собираются реставрировать специалисты, не является памятником архитектуры, хотя, по мнению экспертов, он построен еще до Октябрьской революции. А вот усадьба купцов Сушкиных – Кеворкова, располагающаяся рядом (дом 27, строение 1), имеет статус выявленного объекта культурного наследия (с 2013 года). Это самое старое здание на Люсиновской улице. Реставрация усадьбы завершилась в 2022 году.Тогда специалисты вернули исторический облик фасада и интерьерам этого здания, а также привели в порядок интерьеры. Отреставрировали филенчатые двери, паркетные полы, печи, лепной декор парадного зала и главной лестницы,восстановили старинные росписи на потолках, которые были скрыты более 100 лет под слоями краски и штукатурки.Кстати, за последние 10 лет в Москве отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, московская программа реставрации является одной из самых крупнейших в мире.Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ в доходном доме Григория Горбунова. То зданиеобщей площадью 1,2 тысячи квадратных метроврасполагается по адресу: район Преображенское, улица Девятая Рота, дом 16. Он построенпо проекту архитекторов Юлия Дидерихса и Ольгерда Пиотровича в 1905 году. Подробнее об том "Дни.ру".