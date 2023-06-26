Инициативы можно предлагать через чат-бот.

Жителей Владимирской областей призвали поделиться идеями для программы Всемирного дня молодёжи. Инициативы можно предлагать черезУчастниками мероприятия станут активные люди, которые проявили себя в разных жизненных сферах. Форум пройдёт с 1 по 7 марта следующего года в «Сириусе». Региональная программа намечена на 10-17 марта, в рамках которой участники посетят 26 городов страны.Ожидается, что событие соберёт более 20 тысяч молодых людей из разных уголков планеты, в том числе из 33-го региона. Участие впервые примут ребята от 14 до 17 лет.