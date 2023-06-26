Владимирский драмтеатр не успеют открыть к началу театрального сезона после ремонта. Подрядчик...

Владимирский драмтеатр не успеют открыть к началу театрального сезона после ремонта.Подрядчик укладывается в сроки, однако завершить реконструкцию владимирского академического театра драмы раньше-осенью-не получится. Об этом по итогам инспекции объекта сообщил губернатор Александр Авдеев.В сентябре владимирская драма откроет юбилейный 175-ый театральный сезон. Но очевидно, делать это вновь придётся не в родных стенах. Напомним, театр драмы серьёзно пострадал во время пожара летом 2020-ого года. С тех пор труппа вынужденно играет на дружественных площадках.Открыть театр после реконструкции в сентябре не получится из-за сложностей с поставками оборудования. Подрядчик, отмечает глава региона, рассчитывает успеть к концу этого года. По контракту работы по восстановлению театра должны завершиться в январе. Кроме хода внутренних работ, Александр Авдеев обсудил со строителями варианты архитектурной подсветки. Она появится на фасаде театра, а также украсит здание будущего медицинского факультета.