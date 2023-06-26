Они пополнят автопарк «Владимирпассажиртранса».

Во Владимир поступили первые 15 автобусов из 100 закупленных. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.Они пополнят автопарк «Владимирпассажиртранса». Сегодня глава региона и мэр областной столицы Дмитрий Наумов осмотрели первую партию ЛиАЗов. Ещё 15 единиц подвижного состава власти ждут до 27 июня, а оставшиеся 70 - до конца лета.После дооборудования машин и оформления в ГИБДД в середине июля они выйдут на маршруты 14, 16С, 24С, 27, 54 и 55С.Напомним, что для покупки автобусов город взял в кредит 1,5 млрд рублей. Отдать их планируется в течение шести лет.