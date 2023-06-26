Во Владимир поступила первая партия автобусов из 100 закупленных. Еще 15 единиц должны поступить до 27 июня. Остальные автобусы полностью прибудут до конца лета, сообщил Александр Авдеев на

Во Владимир поступила первая партия автобусов из 100 закупленных. Еще 15 единиц должны поступить до 27 июня. Остальные автобусы полностью прибудут до конца лета, сообщил Александр Авдеев на своей странице в социальных сетях. Губернатор вместе с мэром проверили первую партию ЛиАЗов. Новые 15+15 автобусов необходимо дооборудовать. В них установят системы видеонаблюдения, а также нанесут цветографические