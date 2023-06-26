Чаще всего найти с коллегами общий язык не могут работники в возрасте от 35 до 44 лет.

Во Владимире треть офисных сотрудников конфликтуют из-за кондиционера. Об этом рассказали эксперты сайта SuperJob.Ресурс провёл опрос среди владимирцев, 32% которых рассказали, что на рабочих местах часто возникают ссоры из-за системы охлаждения воздуха. Чаще всего найти с коллегами общий язык не могут работники в возрасте от 35 до 44 лет.Интересно, что 21% респондентов отметил отсутствие климатической техники в офисе. К слову, 47% пояснили, что скандалов из-за кондиционера у них не бывает.