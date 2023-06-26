Обучение студентов начнётся с 1 сентября.

Во Владимире день открытых дверей филиала ПИМУ собрал 800 человек. Обучение студентов начнётся с 1 сентября.Как рассказал губернатор Александр Авдеев, 100 мест станут бюджетными и 60-70 мест – на платной основе. Ещё не менее 60 бесплатных мест предусмотрено для обучающихся в ординатуре.«Рассчитываем, что после выпуска медики будут трудиться в нашем регионе. Так, наконец, будет преодолён кадровый дефицит в медицине», – надеются власти.В вузе будут преподавать как специалисты из ПИМУ, так и опытные владимирские врачи, коих насчитывается более 60 человек.«Теоретическая подготовка наших студентов и ординаторов будет проходить в новом учебном корпусе по 16 специальностям. Практические занятия предусмотрены на базе симуляционного центра филиала и в 14 медицинских организациях Владимирской области», – добавили в Белом доме.Проректор и будущие педагоги ПИМУ рассказали собравшимся о процедуре поступления, условиях обучения и перспективах. Для абитуриентов провели мастер-классы по измерению давления, определению уровня сахара в крови, сердечно-лёгочной реанимации, проведению УЗИ и ЭКГ.Приёмная комиссия работает в актовом зале поликлиники №2 (Никитская, 5) в будни с 9 до 17 часов, в субботу – с 9 до 14. Справки по телефону: 8 (4922) 77-15-40.