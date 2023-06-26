Во Владимире на торжестве побывал предстоятель Русской старообрядческой церкви- митрополит...

Во Владимире на торжестве побывал предстоятель Русской старообрядческой церкви- митрополит Корнилий.Во Владимире отметили 110-летие со дня закладки знаменитой Троицкой церкви. Святыни старообрядцев. На торжествах побывал предстоятель Русской старообрядческой церкви- митрополит Корнилий. Репортаж Марии Платанюк.Так звучит Русь древле-православная. Церковный распев изначально записывали знамением. По таким же нотам поют и сегодня.Григорий Евстигнеев, участник хора "Древнерусский знаменный распев":- Очень плавное, волнообразное, переливное. Без резких перепадов интонаций. Оно очень простое, исконно русское.Песнопения- под сводами святыни старообрядцев- Троицкого храма. На торжествах в честь стадесятилетия его основания- предстоятель Русской старообрядческой церкви- митрополит Корнилий. С 1974-ого церковь- музейное пространство.Корнилий, Митрополит Московский и Всея Руси Русской Православной старообрядческой церкви:- Старообрядцы были есть и надеемся, будем. Наша давняя мечта- о том, чтобы храм передали. Возможно, будем приходить, молиться, такой компромиссный вариант. А потом вернёмся в родные стены.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Мы люди не только онйо православнйо веры, но и одной духовной культуры. И всячески мы эту культуру духовную поддерживаем.В судьбе памятника, выстроенного по проекту архитектора Сергея Жарова- отражение всех бурь столетия 20-ого.Мария Платанюк:- Возведение Троицкой церкви началось в 1913-ом. И стало свидетельством изменений в стране. В 1905-ом в Российской империи был принят Указ "Об укреплении начал веротерпимости". Особый вклад в дело возведения церкви в честь Троицы Живоначальной внесли владимирские купцы -старообрядцы.А в архитектуре не только- мотивы древнерусского зодчества. Но и особый символизм. Печать гонений.Максим Думнов, председатель старообрядческой общины г. Владимира:- Это было место казни и неслучайно архитектура храма напоминает нам пламя костра. Он выстроен так из красного кирпича."Русь потаённая" - и в выставке Олега Молчанова, заслуженного художника России. Ее родовой старообрядец привез специально к духовному юбилею.Олег Молчанов, заслуженный художник России, академик Российской Академии художеств:- Русь она святая-потому что она прикровенная. Потому что она прикрыта.На торжествах говорили и о стойкости. Старообрядцы отстояли свое право быть верными.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".