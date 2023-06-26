ДТП произошло около десяти вечера, в районе дома №15 на улице Дзержинского, сообщили в ГИБДД. 34-летний водитель автомобиля БМВ-3 пытался повернуть направо, но выехал на встречку. В результате

ДТП произошло около десяти вечера, в районе дома №15 на улице Дзержинского, сообщили в ГИБДД. 34-летний водитель автомобиля БМВ-3 пытался повернуть направо, но выехал на встречку. В результате он врезался в Шевроле Ланос. 23-летний водитель Шевроле направлен на амбулаторное лечение. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!