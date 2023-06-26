Власти напоминают, что купание может обернуться штрафом до 4 000 рублей.

Во Владимире на водохранилище Содышка состоялся предупредительный рейд. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудники Центра ГИМС, чиновники и полицейские посетили водоём, чтобы пообщаться с отдыхающими. Они объяснили владимирцам, что купаться на Содышке запрещено.«На пляже находились порядка 20-25 человек. Никто не купался в опасном месте. Жители предпочли отдых на берегу», - уточнили в спасательном ведомстве.Для предотвращения трагедий на воде мэрия оборудовала здесь пост, на котором дежурит спасатель. Власти напоминают, что купание может обернуться штрафом до 4 000 рублей.С начала года на водоёмах области погибло 11 человек.