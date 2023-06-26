Во Владимире прошел показ 12 платьев из бумаги. Экологическая. Модная. Необычная. Их...

Во Владимире прошел показ 12 платьев из бумаги.Экологическая. Модная. Необычная. Их создательницы-Наталья Медведева из Томска и наша землячка Наталья Наянзина. О том, как "шьют" такие платья, расскажет Ангелина Свищ.- Радость экопринтиста когда все цветет и есть материал.Цвет, аромат, природную красоту и неповторимость можно запечатать. Это доказывает владимирская мастерица Наталья Наянзина. В мире насчитывается около двух тысяч красящих растений. Наталья постоянно с ними экспериментирует.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Очень красивая такая бархатистая поверхность и можно получить зеленоватый или фиолетовый оттенок. Каштанчик. Надо нам надрезать немного пленочку. На самом деле эко-принты варят по разному, кто как хочет.Необычный эко-принт Наталья начала создавать на одежде, платках, сумках, предметах интерьера. После решила перенести их на бумагу. С тех пор Наталья изготавливает конверты, оригинальные подарочные пакеты, создает авторские настенные декорации.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Я вообще люблю отпечатывать. То есть, тема отпечатков еще вот растительная фреска - моя техника. Ей уже там лет 20 наверное и я поняла что мне хочется еще получать какие-то оттески и это переросло вот в бумагу и ткани."Варить" принты можно на пергаменте, хлопке, бумаге, коже. Залог красивого изделия- не в материале, а в аккуратности, вдохновении и терпении. Ведь зачастую "стоять у плиты" приходится по 4 часа.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Мне со всем нравится работать. Конечно когда на шелке варишь и получаешь цветные результаты. Шелк прям настолько четко берет цвет и форму, очень четкий рисунок получается. На хлопке не очень получается, на льне тоже сложно, а вот кожа и шелк самые благодатные материалы.Все навыки и техники Наталья воплотила в дизайне 12 уникальных бумажных платьев. Результат совместной работы с Натальей Медведевой из Томска. Коллекцию создавали на расстоянии. Необычный принт на платье - след природы.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Мы решили что будем обмениваться опытом и что я буду делать свои эко-принты варить, отправлять в Томск и она уже смотря на них, смотря на эти картинки которые получаются будет придумывать образы.Эти платья сначала увидели в Новосибирске, затем в Томске. Теперь оценить платья с "солнечным настроением" могут и владимирцы.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Можно брать, одевать на себя и фотографироваться, пожалуйста. То ест, каждый посетитель может в принципе прийти и сфотографироваться.Манекены из папье-маше- тоже часть коллекции и работа Наталья Наянзиной.- Это вот клубничка большая, вот герань. А это вот такая.Выставка будет открыта все лето, поэтому полюбоваться и примерить необычные наряды сможет каждый.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"