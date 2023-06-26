Сегодня в ней располагается выставочный зал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, музей хрусталя и стекла.

Во Владимире старообрядцы призвали вернуть Троицкий храм РСПЦ. Сегодня в ней располагается выставочный зал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, музей хрусталя и стекла.Сейчас община молится в старинном каменном храме XVII века. Однако периодически просит рассмотреть возможность вернуть «Красную церковь», построенную старообрядцами. Архиереи даже подняли этот вопрос на уровне губернатора.Есть договоренность об использовании вместе с ВСМЗ. Пример уже перед глазами - 24 июня в стенах памятника архитектуры открылась выставка «Потаённая Русь».«Однако и здесь митрополит Корнилий подчеркнул, что храм важен как святыня и в этих стенах должна возноситься молитва Богу. Храм не случайно стал красным. На фоне белоснежной архитектуры Владимира он напоминает костёр, в котором уготовано было сгореть за веру многим последователям древлего благочестия. Память об этом не даёт отступиться от идеи возвратить в эти стены молитву и святую литургию. Владимирцам остается пока только молиться о том, чтоб это поскорее сбылось», - сообщает пресс-службе Российской православной старообрядческой церкви.Напомним, что в начале прошлого века участок земли в центре города купила старообрядческая община белокриницкого согласия. Благодаря пожертвованиям купцов в 1913–1916 годах появился храм. Однако после прихода большевиков его закрыли.