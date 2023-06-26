Владелец помещения, в котором находится хостел, накопил долги на сумму 750 тысяч рублей. Он не платил за коммуналку, не гасил штрафы ГИБДД, остался должен банкам и налоговой службе. Всего на

Владелец помещения, в котором находится хостел, накопил долги на сумму 750 тысяч рублей. Он не платил за коммуналку, не гасил штрафы ГИБДД, остался должен банкам и налоговой службе. Всего на владимирца возбуждено 17 исполнительных производств, сообщили в службе Судебных приставов. Требования явиться к приставу владелец хостела игнорировал, по месту прописки тоже не появлялся. Тогда ведомство