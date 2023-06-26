Во Владимирской области 16-летний «предприниматель» обманул бабушку на 1,5 млн рублей. Стало...

Во Владимирской области 16-летний «предприниматель» обманул бабушку на 1,5 млн рублей.Стало известно, что ещё в июне 2021 года 16-летний обвиняемый из города Собинки решил воспользоваться доверием и добротой пожилой женщины. Он придумал себе новое имя и смог убедить бабушку в том, что может построить собственный бизнес и вернуть ей больше, если она даст ему 1,5 млн рублей.Молодой человек, как сообщает прокуратура Владимирской области, «дал пожилой женщине ложное обещание, что будет выплачивать ей за пользование денежными средствами 50 000 рублей ежемесячно, после чего та оформила на свое имя кредитный договор...».Уточняется, что обвиняемым для убедительности написал «расписку» от вымышленного лица. Мол, действительно взял денежные средства. Но далее распорядился суммой по своему усмотрению, а если быть точнее — обманул бабушку на 1,5 млн рублей.Заместителем Собинского межрайонного прокурора было утверждено обвинительное заключение в отношении 16-летнего «предпринимателя». Он обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере».Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.Фото: pxfuel.com