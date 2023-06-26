Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Собинский городской суд.

В Собинке 16-летний юноша обманул бабушку на 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В июне 2021 года подросток навешал пожилой женщине лапши на уши. Парень втёрся в доверие, поведал ей красивую басню о бизнесе и посулил небывалую прибыль. Таким образом юнец выманил у пенсионерки 1,5 млн рублей, которые та взяла в кредит.«Злоумышленник пообещал, что ежемесячно будет выплачивать ей по 50 тысяч рублей и написал расписку, но на чужое имя», - пояснили в надзорном ведомстве.Осознав, что это была афёра, жительница Собинского района пошла в полицию. Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Собинский городской суд.