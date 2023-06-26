Во Владимирской области будут организованы дежурства на диких пляжах. Сегодня на оперативке...

Во Владимирской области будут организованы дежурства на диких пляжах.Сегодня на оперативке участием руководителей исполнительных органов Владимирской области и органов местного самоуправления губернатор Александр Авдеев поставил задачу провести комплексные проверки мест массового отдыха у воды. Вне зависимости, разрешено там купание или нет, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской областиМинистр региональной безопасности Сергей Полузин сообщил, что регионе насчитывается 15 мест неорганизованного массового отдыха у воды, на которых одновременно могут пребывать свыше 50 человек.Из них по 3 – во Владимире, Ковровском и Киржачском районах, по 2 – в Камешковском и Юрьев-Польском районах, по 1 – в Коврове и Гороховецком районе. Все они запрещены для купания.Одними из самых известных массовых мест отдыха у воды являются Малыгинские карьеры – там в жаркие дни собирается свыше 5 тысяч человек, что, несомненно, требует особого контроля. А общее число запрещённых мест для купания людей в регионе насчитывает более 880.«С начала сезона уже зафиксировано 11 происшествий на воде», – отметил Сергей Полузин. Напомним, что накануне во Владимирской области ребенок утонул в декоративном водоеме.Губернатор поручил министерству региональной безопасности проработать комплекс мер, которые могут быть реализованы главами муниципалитетов.- Необходимо организовать дежурство спасателей и медиков, запретить розничную продажу алкоголя – одну из причин гибели людей на воде, установить предупреждающие таблички о запрете захода в воду, – подчеркнул Александр Авдеев.