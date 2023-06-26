Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 сгорел автомобиль.
В минувшие выходные в Главное...
Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 сгорел автомобиль.
В минувшие выходные в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на трассе М-7, 134 км, в Петушинском районе.
По прибытии пожарные зафиксировали горение автомобиля. Предварительная площадь пожара 10 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото МЧС России по Владимирской области