Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 сгорел автомобиль. В минувшие выходные в Главное...

Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 сгорел автомобиль.В минувшие выходные в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на трассе М-7, 134 км, в Петушинском районе.По прибытии пожарные зафиксировали горение автомобиля. Предварительная площадь пожара 10 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области