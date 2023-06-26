Губернатор поручил главам городов и районов организовать дежурство спасателей и медиков на «диких пляжах».

Во Владимирской области намерены обезопасить запрещённые места для купания. Губернатор поручил главам городов и районов организовать дежурство спасателей и медиков на «диких пляжах».В регионе выявили 15 мест массового отдыха у воды, которые пользуются популярностью у жителей. По три расположено во Владимире, Ковровском и Киржачском районах, по два - в Камешковском и Юрьев-Польском районах, по одному - в Коврове и Гороховецком районе. Все пляжи - несанкционированные. На них собирается от нескольких десятков до тысяч отдыхающих, поэтому такие места требуют особого контроля со стороны чиновников. Общее количество запрещённых для купания мест превышает 880.Напомним, что только с начала текущего года на водоёмах области погибли 11 человек.