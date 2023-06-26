Во Владимирской области Продленка со смыслом помогает ребятам в сельской местности провести...

Во Владимирской области "Продленка со смыслом" помогает ребятам в сельской местности провести каникулы с пользой.Устранить неравенство между сельскими и городскими детьми в получении образования помогает "Продлёнка со смыслом". Проект реализуется на средства президентского гранта в поселке Красная Горбатка Селивановского района. О том, как проводят время ребята в сельской местности и какие смыслы вкладывают в продленку - расскажет Анастасия Сахарова.Для родителей Продленка со смыслом - палочка-выручалочка. Для детей - возможность отдохнуть на каникулах с пользой.Кирилл Сытин, участник "Продленки со смыслом", Селивановский район:- Я пришел на продленку со смыслом с самого ее начала. Я посещаю секции, греко-римская борьба и плавание. Я добиваюсь многих успехов. Занимаю места не только в областных, но и в международных соревнованиях.Несколько лет назад в Селивановском районе закрыли сразу несколько сельских школ. И дети из 14 населенных пунктов были вынуждены ездить на автобусе в Красную Горбатку.Алфия Гудина, жительница Селивановского района:- И детям просто-напросто негде было провести время, перерыв, который был у них между занятиями. Им приходилось сидеть и в коридорах музыкальной школы, где придется. Особенно в зимнее время, когда на улице холодно, это было большой проблемой.А в кабинетах "Продлёнки" можно не просто делать уроки, играть и общаться со сверстниками, но и посещать кружки.Только за прошлый год ребята посетили 80 мастер-классов. Роман Суслов сам - уроженец Селивановского района - рассказал ребятам, как стал востребованным поваром и победил на одном из телевизионных кулинарных шоу.Роман Суслов, победитель телевизионного кулинарного шоу:- Мы готовили с ребятами разные брускеты, общались. И меня поразило, какие общительные эти ребята, настолько дружелюбные.Одна из программ "Продленки" - основы нравственного воспитания. Их проводит московский психолог высшей категории, заслуженный учитель России Татьяна Воробьева.Татьяна Воробьева, семейный и православный психолог:- Действительно, что нравственно? А что безнравственно?Любить Родину или бежать с Родины? Как поступить? Где надо, где должно, а где - обязан? Где найти это?Где этому научиться? Вот этот проект учит детей следовать нравственным эталонам. И сделать выбор своего поступка. Не поведения, поступка.Здесь каждый ребенок находит свои смыслы. Семья, карьера, призвание - наставляют детей опытные педагоги. А выбор ребята сделают сами.Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир".