Во Владимирской области ребенок утонул в декоративном водоеме.
Это произошло накануне в парке...
Во Владимирской области ребенок утонул в декоративном водоеме.
Это произошло накануне в парке имени 50-летия Советской власти. Информация об этом появилась в паблике https://vk.com/wall-81635316_176985
Известно, что погибшему мальчику было 9 лет.
По факту гибели ребенка ведется доследственная проверка, сообщило Следственное управление СК России по Владимирской области. Все обстоятельства трагедии уточняются, подробности не разглашаются.
По словам комментаторов, мальчик, видимо, не купался, так как был извлечен из воды одетым. Возможно он просто упал в пруд.
Фото: https://www.pxfuel.com