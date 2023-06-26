Во Владимирской области ребенок утонул в декоративном водоеме. Это произошло накануне в парке...

Во Владимирской области ребенок утонул в декоративном водоеме.Это произошло накануне в парке имени 50-летия Советской власти. Информация об этом появилась в паблике https://vk.com/wall-81635316_176985Известно, что погибшему мальчику было 9 лет.По факту гибели ребенка ведется доследственная проверка, сообщило Следственное управление СК России по Владимирской области. Все обстоятельства трагедии уточняются, подробности не разглашаются.По словам комментаторов, мальчик, видимо, не купался, так как был извлечен из воды одетым. Возможно он просто упал в пруд.Фото: https://www.pxfuel.com