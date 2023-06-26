Пострадали три человека.

Во Владимирской области за выходные в автокатастрофах погибли два человека. Аварии произошли в Муромском и Камешковском районах.Ночью 25 июня Камешковском районе на автодороге «Волга — Давыдово» 38-летний мужчина не справился с управлением снегоболотохода. Транспортное средство угодило в кювет и влетело в дерево. Владелец квадроцикла погиб на месте аварии.На следующий день водитель ВАЗа на трассе «Владимир — Муром» на встречку, где врезался в большегруз Iveco. В результате столкновения 64-летний мужчина погиб на месте ДТП. Пострадали три человека - двое его пассажиров и водитель грузовика. Последний был госпитализирован.