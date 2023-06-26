График установки согласован с госавтоинспекцией.

Во Владимирской области 20 передвижных камер фиксации нарушений ПДД переехали на новые места. Об этом рассказали в региональном минтрансе.Комплексы автоматического наблюдения за соблюдением правил будут работать до конца месяца на новых участках дорог. График установки согласован с ГИБДД.Цель комплексов - отслеживать превышение скорости, непристёгнутый ремень безопасности, разговоры по телефону за рулём, выключенные фары и другие «грехи» автомобилистов.Места появления камер опубликованы по .