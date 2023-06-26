Во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета прошел День...

Во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета прошел День открытых дверей.Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета готовится к началу первого учебного года. Для выпускников школ прошёл День открытых дверей. Его организовали на площадке областной филармонии. С абитуриентами и их родителями встретились губернатор Александр Авдеев и проректор по учебной работе ПИМУ Елена Богомолова.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Впервые в истории Владимирская область начинает подготовку и повышение квалификации врачей. Филиал ПИМУ получил лизенцию Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности и я буквально сюда приехал со здания, в котором проводится ремонт, в августе будет завезено оборудование.Елена Богомолова, проректор Приволжского медицинского исследовательского университета:- С 1-ого сентября наш филиал откроет свои двери как для первокурсников, которые поступят к нам на специальность "Лечебное дело", так и для ординаторов, которые придут к нам обучаться по 16 спцеиальностям ординатуры.Как отметил на встрече глава региона Александр Авдеев, основная задача- сделать образование в филиале максимально доступным. К федеральной целевой квоте- это 65 бюджетных мест, правительство региона добавило еще 35- они будут финансироваться из областной казны. Не менее 60 бюджетных мест предусмотрено и в ординатуре. Во владимирском филиале ПИМУ будут преподавать как специалисты из головного ВУЗа, так и опытные врачи Владимирской области. День открытых дверей собрал свыше 800 человек. Абитуриенты смогли получить ответы на все вопросы и стать участниками мастер-классов. Ребята учились проводить сердечно-лёгочную реанимацию, делать УЗИ и ЭКГ, определять уровень сахара в крови.Милан Самышкин, выпускник школы № 2 г. Петушки:- Это ещё один стимул почему я хочу стать врачом. Помочь своей стране, чтобы она процветала.