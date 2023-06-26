Пострадали три человека - двое его пассажиров отечественного авто и водитель грузовика.

Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Муромском районе. Автокатастрофа произошла на трассе «Владимир-Муром-Арзамас».Владелец ВАЗа выехал на встречку, где врезался в большегруз Iveco. В результате столкновения 64-летний мужчина погиб на месте. Пострадали три человека - двое его пассажиров отечественного авто и водитель грузовика. Последний был госпитализирован.Происшествие спровоцировало большую пробку, но к вечеру 25 июня ситуация на дороге стабилизировалась.ГИБДД проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.