За взрыв газа и гибель человека от ожогов будут судить двух должностных лиц газовой компании во...

За взрыв газа и гибель человека от ожогов будут судить двух должностных лиц газовой компании во Владимирской области.Заместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении двоих должностных лиц филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александров - начальника службы подземных газопроводов и сооружений и заместителя директора.Они обвиняются по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" при взрыве газовоздушной смеси около 18 часов 17 июня 2021 на территории предприятия в городе Струнино. Один из его сотрудников получил термические ожоги I-II-III степени, от которых скончался. Огнём уничтожено имущество на общую сумму более 64 млн рублей.По версии следствия, трагедия произошла из-за преступной небрежности обвиняемых: в сети газораспределения на одном из колодцев кран не был приведен в положение «Полностью закрыто». Газ просочился из-под земли, и образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась от искры.Дело рассмотрит Александровский суд.Фото: https://www.pxfuel.com