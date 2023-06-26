Восстановление прав дольщиков находится на контроле прокуратуры.

Во Владимире возбуждено второе уголовное дело на застройщика 18-этажки на улице Северной. Об этом рассказали в прокуратуре.ООО «Капитал-Строй» привлёк 540 дольщиков, которые должны были получить ключи от квартир уже в июне. Однако возведение дома до сих пор не завершено. Допущено грубое отставание от графика работ.«При этом, руководителем строительной организации в 2018-2019 годах с аффилированными юридическими лицами заключены договоры участия в долевом строительстве на 20 квартир общей суммой свыше 27 млн рублей. Оплата не произведена, но генеральный директор организациям справки, подтверждающие перечисление средств за недвижимость», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.По результатам прокурорской проверки возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями.В конце прошлого года вскрылись факты нецелевого расходования 19 млн рублей. И вот, строители уже получили второе уголовное дело. Сейчас компания пытается найти деньги на достройку дома. Восстановление прав дольщиков находится на контроле прокуратуры.