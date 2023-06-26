Заведующая детским садом в Петушках вернула крупную сумму денег, полученную в качестве взятки. В...

Заведующая детским садом в Петушках вернула крупную сумму денег, полученную в качестве взятки.В Петушках бывшая заведующая одного из детских садов города обвиняется в получении взятки.В ходе разбирательства установлено, что женщина, будучи заведующей дошкольным учреждением, получила взятку в размере более 200 тысяч рублей. Она заключала контракты и договора на поставку продуктов питания для образовательной организации с конкретным поставщиком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с обвиняемой в доход государства денежных средств, полученных в качестве взятки.Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено в полном объеме.Фото pxfuel.com