100 тысяч рублей – по мнению владимирского предпринимателя именно столько стоит «почистить» историю своих уголовных похождений. Однако, как выяснилось, цена была занижена, а теперь

100 тысяч рублей – по мнению владимирского предпринимателя именно столько стоит «почистить» историю своих уголовных похождений. Однако, как выяснилось, цена была занижена, а теперь бизнесмену грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей. Предприниматель был пойман с поличным на даче взятки за совершение заведомо незаконных действий. Задержание провели сотрудники полиции и