Об этом рассказали в телеграм-канале «Законник».

Депутаты владимирского Законодательного собрания запустили акцию «30 добрых дел». Об этом рассказали в телеграм-канале «Законник».Так, в её рамках Айтуган Текегалиев, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, не так давно помог жителям села Горки сделать нормальное водоснабжение.Вячеслав Картухин, вице-спикер и директор РАНХиГС, помог привести в порядок переход через железную дорогу в Камешково. А председатель по вопросам образования Сергей Бирюков поспособствовал, чтобы бойцу СВО были перечислены предусмотренные законом выплаты.