Полным ходом идут съемки восьмисерийной криминальной драмы «Дети перемен» (18+) — это новый проект режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Фишер», «Черная весна»). Как и

Полным ходом идут съемки восьмисерийной криминальной драмы «Дети перемен» (18+) — это новый проект режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Фишер», «Черная весна»). Как и «Слово пацана. Кровь на асфальте», сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и START. За производство отвечает START при поддержке «НМГ Студии». Фото со