Директор Киноцентра Владимирской области Дмитрий Родин рассказал о реставрации кинотеатра...

Директор "Киноцентра" Владимирской области Дмитрий Родин рассказал о реставрации кинотеатра "Художественный"Старейший кинотеатр Владимира-"Художественный": какой будет новая глава его истории? В "Художественном", который перешёл в областную собственность, постепенно начинается процесс возрождения. Специалисты завершили обмеры и начали работу над проектом реставрации памятника архитектуры регионального значения.О наполнении "Художественного" и дальнейших планах в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал Дмитрий Родин, директор "Киноцентра" Владимирской области. С ним беседовала Мария Платанюк.