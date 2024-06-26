«Ростелеком» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представили на площадке АНО «Цифровая экономика» свежее совместное исследование главных мировых и российских трендов развития новых

«Ростелеком» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представили на площадке АНО «Цифровая экономика» свежее совместное исследование главных мировых и российских трендов развития новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ). Исследование показало, что во всем мире развитие цифровой креативной индустрии, производство и потребление контента всё более зависят от технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая негативное влияние дипфейков. Одновременно генеративные нейронные