Приказ о назначении женщины на должность подписал Валерий Янин, региональный Министр здравоохранения.

Место главного врача владимирского перинатального центра заняла Наталья Денисова. Приказ о назначении женщины на должность подписал Валерий Янин, региональный Министр здравоохранения.Она долгое время работала врачом-акушером-гинекологом в клинической больнице Владимирской области. 15 лет назад она стала заведующей отделением патологии беременности, а с апреля этого года возглавляла акушерско-гинекологическую службу региона. Коллективу уже представили нового руководителя.