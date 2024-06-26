Мужской разговор состоялся на площадке владимирского филиала Госфонда «Защитники...

"Мужской разговор" состоялся на площадке владимирского филиала Госфонда «Защитники Отечества»Ветераны специальной военной операции привели на встречу своих сыновей.Этот проект нацелен на психологическую поддержку ветеранов. По мнению специалистов, простое человеческое общение в кругу "своих" способствует объединению и скорейшей адаптации к мирной жизни.Участники СВО передают свой опыт подрастающему поколению. Темой первого «мужского разговора» стало возвращение демобилизованных в семью. Участники обсудили болезненные моменты. Поговорили о том, что помогло им пережить боевые действия, о семейных ценностях.