Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратов составила 4,5 млн рублей.

Эксперты РИА Новости сообщили, что Владимирская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по доступности жилья. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров составляет 4,5 миллиона рублей, и для ее приобретения нужно откладывать минимум 4,3 года.Семье придется откладывать около 93 тысяч рублей в месяц или 1 миллион 120 тысяч рублей в год при средней зарплате жителей региона в 60 тысяч рублей. Наиболее доступное жилье оказалось в Ненецком автономном округе, где на его приобретение требуется всего 2,6 года. Самая сложная ситуация с доступностью жилья наблюдается в Севастополе, где людям нужно откладывать более 12 лет для покупки квартиры.