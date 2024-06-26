На ковровском ВНИИ Сигнал школьники осваивают уникальные профессии На ковровском ВНИИ Сигнал,...

На ковровском ВНИИ "Сигнал" школьники осваивают уникальные профессииНа ковровском ВНИИ "Сигнал", который входит в холдинг НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех - школьники осваивают уникальные профессии и получают практический опыт, который поможет им в выборе будущего места работы. Слово - Александру СыпченкоКому доверят будущее отечественной оборонной промышленности? Старший мастер ВНИИ "Сигнал" Александр Масленников учит азам будущей профессии школьника Артёма Елизарова. Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесари-сборщики и логисты-операторы.Проект "Первая профессия" - прекрасная возможность для учащихся образовательных учреждений овладеть новыми знаниями и умениями, а также получить практический опыт и возможность дальнейшего успешного трудоустройства.Артём Елизаров, ученик 9 класса школы №17 г. Ковров, участник проекта "Первая профессия":- Хотел летом чем-то заняться, и родители предложили меня устроить. Почему бы и нет? Занимаюсь я здесь прозвонкой жгутов. Обучили.Теме наставничества ВНИИ "Сигнал" всегда уделял особое внимание. На участке монтажа кабельных комплектов трудится еще один школьник - Сергей Сакуро. Он твердо решил пойти по стопам родителей и стать инженером. Но пока он выполняет несложное задание - электромонтаж жгута.Егор Сакуро, ученик 8 класса школы №10 г. Ковров, участник проекта "Первая профессия":- Для этого нужна мелкая моторика и все, а остальное объяснят быстро. Коллектив очень дружный, везде подскажут и помогут.Проект "Первая профессия" призван повысить конкурентные преимущества школьников при выборе будущей работы.Александр Масленников, старший мастер АО "ВНИИ "Сигнал" г. Ковров:- Знания есть, но знаний пока недостаточно. Мы как раз корректируем эти знания, то есть - мы их учим вникать в конструкторскую документацию, читать ее правильно. Когда они начинают ее правильно читать, соответственно, идет и результат.За лето этого года предприятие в рамках проекта "Первая профессия" трудоустроит более 30 человек. И пока сотрудники ковровского всероссийского научно-исследовательского института "Сигнал" заняты разработкой очередного проекта, школьники 8-11 классов стараются быть максимально полезными.Михаил Розенков, заместитель начальника опытного производства- начальник цеха №9 АО ВНИИ "Сигнал" г. Ковров:- В стенах нашего предприятия в рабочее время не только нарабатывают опыт. Они еще выполняют непосредственную работу производственного цикла предприятия. Тем самым принося пользу.Многие участники проекта мечтают устроиться именно на ВНИИ "Сигнал". Для молодых специалистов здесь созданы все условия для плодотворной работы и профессионального развития.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".