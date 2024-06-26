Решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

На стелу «Город трудовой доблести» владимирские власти потратят 134 миллиона рублей. Решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания.Бо́льшая часть денег возьмётся из областной казны, это 131 миллион рублей. В этом году будет выделено 65 миллионов и ещё 66 – в следующем.Средства рассчитаны на проект монумента, на его изготовление и благоустройство территории вокруг него. Напомним, стела будет стоять на пересечении улиц Батурина и Мира.Композиция будет представлять из себя 18-метровый обелиск с гербом города вверху.