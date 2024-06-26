Об этом похвастались представители городской администрации.

Два новых троллейбуса пополнят автопарк Владимира. Об этом похвастались представители городской администрации.Транспорт власти собираются закупить на сэкономленные после покупки 20 автобусов деньги. Тогда в казне осталось порядка 50 миллионов рублей.Чтобы приобрести троллейбусы «Пересвет» и «Волгабас», придётся доплатить 5,5 миллионов рублей. Зато, как утверждают сотрудники мэрии, этот транспорт будет способен автономно двигаться до 40 километров.