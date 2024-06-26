Ранним утром в центре Владимира произошла смертельная авария. Двое молодых людей, 25-и и 23-х лет, двигались на питбайке от гостиницы «Заря» в сторону Золотых ворот и наехали на бордюр. От удара

Ранним утром в центре Владимира произошла смертельная авария. Двое молодых людей, 25-и и 23-х лет, двигались на питбайке от гостиницы «Заря» в сторону Золотых ворот и наехали на бордюр. От удара мототранспорт отлетел в сторону, а молодые люди – на асфальт. Как сообщили в ГАИ, авария случилась 26 июня около пяти часов утра на Дворянской