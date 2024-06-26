Смотрите Вести в 14:30: ветераны СВО стали участниками новой программы фонда Защитники...

Смотрите "Вести" в 14:30: ветераны СВО стали участниками новой программы фонда "Защитники Отечества"Небоевые автоматы- Умные дома для ветеранов СВО. Новая программа фонда "Защитники Отечества"- сколько семей стали её участниками?Пересвет в конце тоннеля- Двенадцать шагов к победе над наркозависимостью. В Юрьев-Польском центре "Пересвет" помогают людям трезво взглянуть на вещи.Железный шагоход- И первый человекоподобный шагающий робот, сконструированный во Владимире. Что он уже умеет и чему его хотят еще научить?