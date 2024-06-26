В Москве открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

В "ГЭС-2" открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2", посвященная искусству ХХ века. Кураторами проекта стали искусствовед Зельфира Трегулова и критик Франческо Бонами.Как сообщается на сайте площадки, в экспозиции представлены произведения Эрика Булатова, Ильи и Эмилии Кабаковых, Василия Кандинского, Александра Родченко, Энди Уорхола и других знаменитых художников. Посетители увидят работы "Свеча" Герхарда Рихтера, "Портрет Амбруаза Воллара" Пабло Пикассо , авторское повторение "Черного квадрата" Казимира Малевича."Выставка "Квадрат и пространство" рассказывает о главных художественных инновациях XX века и огромной роли отечественного искусства в этом процессе. Точкой отсчета становится прорывной "Черный квадрат" Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции . От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры "ГЭС-2" и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель", — рассказала Зельфира Трегулова.Экспозиция будет открыта до 27 октября.